Wta 250 Praga 2022: programma, orari ed ordine di gioco mercoledì 27 luglio (Di martedì 26 luglio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta 250 di Praga 2022 (cemento outdoor) per la giornata di mercoledì 27 luglio. Sul Centrale andranno in scena i primi quattro ottavi di finale. Riflettori puntati sul derby ceco tra Bouzkova e la qualificata Salkova. Da monitorare anche la polacca Linette e la qualificata cinese Q. Wang, che partiranno favorite rispettivamente contro la bulgara Tomova e la qualificata slovacca Jakupovic. Infine spazio anche alla francese Paquet, che affronterà un’altra qualificata (la quarta protagonista di giornata) come la russa Selekhmeteva. Di seguito il programma completo con tutti gli orari nel dettaglio. programma CAMPO CENTRALE (INIZIO ALLE ORE ... Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022) Il, glie l’didel torneo Wta 250 di(cemento outdoor) per la giornata di27. Sul Centrale andranno in scena i primi quattro ottavi di finale. Riflettori puntati sul derby ceco tra Bouzkova e la qualificata Salkova. Da monitorare anche la polacca Linette e la qualificata cinese Q. Wang, che partiranno favorite rispettivamente contro la bulgara Tomova e la qualificata slovacca Jakupovic. Infine spazio anche alla francese Paquet, che affronterà un’altra qualificata (la quarta protagonista di giornata) come la russa Selekhmeteva. Di seguito ilcompleto con tutti glinel dettaglio.CAMPO CENTRALE (INIZIO ALLE ORE ...

