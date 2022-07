Victoria's Secret, in un doc la storia del brand più esclusivo convertitosi all'inclusività (Di martedì 26 luglio 2022) Negli States già disponibili i tre episodi sulle ombre dietro il glamour del brand: Angels and Demons illustra l'ascesa e la caduta, tra piume, lustrini, ali e reggiseni da milioni di dollari del marchio di lingerie che ha lanciato modelle del calibro di Heidi Klum, Gisele Bündchen e molte altre. Ripassiamone la storia, di sole e di buio, fino a oggi Leggi su vanityfair (Di martedì 26 luglio 2022) Negli States già disponibili i tre episodi sulle ombre dietro il glamour del: Angels and Demons illustra l'ascesa e la caduta, tra piume, lustrini, ali e reggiseni da milioni di dollari del marchio di lingerie che ha lanciato modelle del calibro di Heidi Klum, Gisele Bündchen e molte altre. Ripassiamone la, di sole e di buio, fino a oggi

camillatwitt3r : accontentarmi? io ho papà che quando va via per andare a lavoro alle 5 del mattino mi stampa un bacio sulla guancia… - crimsonpax : Non sarà la canzone del secolo ma le parole di Victoria's secret di Jax sono così accurate che potrei averle scritte io ..... - EatingWithNjall : vado in pigiama o fare la sfilata di victoria’s secret???? stay tuned????? - chiaracesnich : e da un anno si ammazza di squat adesso il suo booty non passa nei jeans ha gli slip Victoria's Secret diceva di e… - giulsskata : @28HABITX uno degli angeli di victoria’s secret al fashion show sei stupenda -