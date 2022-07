Udinese, Sottil: «I nostri giovani hanno dimostrato di avere qualità» (Di martedì 26 luglio 2022) L’allenatore dell’Udinese Sottil ha parlato della preparazione dei suoi bianconeri e dei giovani in rosa Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, al termine dell’amichevole vinta contro il Pafos ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero. giovani – «Tanti in campo con l’obbligo di vedere tutti i ragazzi e dare loro la possibilità di giocare, anche ai più giovani. Se sono qui all’Udinese vuol dire che hanno qualità, e lo hanno dimostrato. hanno anche la fortuna di avere giocatori più esperti che possono insegnargli. Credo sia stato un bel percorso fino a qui, ho ottenuto tutte le indicazioni che volevo». INFORTUNI – «Mi dispiace ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 luglio 2022) L’allenatore dell’ha parlato della preparazione dei suoi bianconeri e deiin rosa Andrea, allenatore dell’, al termine dell’amichevole vinta contro il Pafos ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero.– «Tanti in campo con l’obbligo di vedere tutti i ragazzi e dare loro la possibilità di giocare, anche ai più. Se sono qui all’vuol dire che, e loanche la fortuna digiocatori più esperti che possono insegnargli. Credo sia stato un bel percorso fino a qui, ho ottenuto tutte le indicazioni che volevo». INFORTUNI – «Mi dispiace ...

