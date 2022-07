Torvajanica | “Eldorato” nella Chiesa Beata Vergine Immacolata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 26 luglio 2022) La vice Sindaco Simona Morcellini, insieme al parroco Don Andrea Conocchia, ha inaugurato”, l’installazione temporanea realizzata da Giovanni De Gara. Il portale d’oro L’artista ha rivestito d’oro il portale dellautilizzando come materia prima un oggetto salva-vita: le coperte isotermiche, normalmente usate per il primo soccorso in caso di incidenti e calamità naturali ed entrate nell’immaginario collettivo come “veste dei migranti”. “è un geroglifico – dichiara la vice Sindaco Simona Morcellini – simbolo dell’accoglienza che la società civile deve riservare a ogni individuo. Un segno del calore della nostra città che si staglia sulla porta della parrocchia di ...