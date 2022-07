Tempesta d'amore anticipazioni al 6 agosto 2022: Maja vuole lasciare Hannes ma Erik la persuade (Di martedì 26 luglio 2022) Sentimenti rivelati, intrighi amorosi e tornei imminenti, tutto questo e molto altro ancora caratterizzeranno le nuove puntate di Tempesta d'amore in onda su Rete 4 dal 31 luglio al 6 agosto 2022. I fan di questa soap opera tedesca ne vedranno delle belle con Ariane pronta a tutto pur di separare Robert e Lia. La donna farà in modo che Patrick stuzzichi il figlio di Werner, al fine di scatenare uno scontro fisico. Riuscirà a raggiungere il suo scopo? Intanto Maja sarà pronta a lasciare Hannes per Florian, ma le parole che Erik riferirà ad entrambi gli innamorati stravolgerà ogni cosa! Tempesta d'amore puntate 31 luglio – 6 agosto 2022: Erik frena ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 26 luglio 2022) Sentimenti rivelati, intrighi amorosi e tornei imminenti, tutto questo e molto altro ancora caratterizzeranno le nuove puntate did'in onda su Rete 4 dal 31 luglio al 6. I fan di questa soap opera tedesca ne vedranno delle belle con Ariane pronta a tutto pur di separare Robert e Lia. La donna farà in modo che Patrick stuzzichi il figlio di Werner, al fine di scatenare uno scontro fisico. Riuscirà a raggiungere il suo scopo? Intantosarà pronta aper Florian, ma le parole cheriferirà ad entrambi gli innamorati stravolgerà ogni cosa!d'puntate 31 luglio – 6frena ...

