Repubblica: in dieci anni tra Inter e Milan tutti bilanci in rosso (Di martedì 26 luglio 2022) Su Repubblica i dati della classifica stilata da Swiss Ramble in base ai dati Deloitte per il decennio 2011-2021. Ne risulta che negli ultimi dieci anni, Inter e Milan hanno fatto registrare tutti bilanci in rosso tranne uno. “Nel decennio in esame, l’Inter ha infatti sempre chiuso i bilanci in rosso, bruciando 762 milioni. L’unica stagione in attivo è stata il 2013/14, grazie a entrate straordinarie per 139 milioni che corrispondevano alla «plusvalenza da conferimento dei diritti tv», sponsor e marchio a Inter Media and Communication S.r.l.. tutti bilanci in rosso anche per il Milan, con perdite complessive in ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 26 luglio 2022) Sui dati della classifica stilata da Swiss Ramble in base ai dati Deloitte per il decennio 2011-2021. Ne risulta che negli ultimihanno fatto registrareintranne uno. “Nel decennio in esame, l’ha infatti sempre chiuso iin, bruciando 762 milioni. L’unica stagione in attivo è stata il 2013/14, grazie a entrate straordinarie per 139 milioni che corrispondevano alla «plusvalenza da conferimento dei diritti tv», sponsor e marchio aMedia and Communication S.r.l..inanche per il, con perdite complessive in ...

napolista : Repubblica: in dieci anni tra #Inter e #Milan tutti bilanci in rosso Tra il 2011 e il 2021 l’Inter ha bruciato 762… - VerniereDi : @SilviaRoggiani @repubblica @pdnetwork @PdMilano @EnricoLetta Io sono sgomento di dove ci ha portato il PD in dieci… - Sbisolo : RT @gattonero: Mara Carfagna lucidissima in questa intervista a Repubblica. Se dieci anni fa me l'aveste detto, che avrei fatto un pensier… - gattonero : Mara Carfagna lucidissima in questa intervista a Repubblica. Se dieci anni fa me l'aveste detto, che avrei fatto u… - balox68 : @SilviaRoggiani @repubblica @pdnetwork @PdMilano @EnricoLetta ma è dieci anni che siete al governo e adesso volete… -