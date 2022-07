Pinamonti-Atalanta, la recompra (scomoda) imposta dall’Inter (Di martedì 26 luglio 2022) L’affare Pinamonti è ancora bloccato in casa Atalanta: l’Inter vuole la recompra (che alla Dea risulta scomoda) Per l’Atalanta comprare un vice Duvan come Andrea Pinamonti è una priorità, ma la strada si sta dimostrando fin troppo in salita. Se col giocatore si era riusciti a trovare l’intesa (stipendio compreso), è con l’Inter stessa che si sono create ulteriori problematiche. 20 milioni non sono un problema per la Dea, bensì il famoso diritto di recompra a 30 milioni imposto dai milanesi: non dando ai bergamaschi la possibilità di avere il giocatore al 100%. Certo, le pretese economiche sono state leggermente abbassate, ma quella clausola è ancora lì. All’Atalanta non resta che aspettare, ma occhio a Sassuolo e Salernitana: ben disposte a ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 luglio 2022) L’affareè ancora bloccato in casa: l’Inter vuole la(che alla Dea risulta) Per l’comprare un vice Duvan come Andreaè una priorità, ma la strada si sta dimostrando fin troppo in salita. Se col giocatore si era riusciti a trovare l’intesa (stipendio compreso), è con l’Inter stessa che si sono create ulteriori problematiche. 20 milioni non sono un problema per la Dea, bensì il famoso diritto dia 30 milioni imposto dai milanesi: non dando ai bergamaschi la possibilità di avere il giocatore al 100%. Certo, le pretese economiche sono state leggermente abbassate, ma quella clausola è ancora lì. All’non resta che aspettare, ma occhio a Sassuolo e Salernitana: ben disposte a ...

