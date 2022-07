Petrolio: in rialzo a New York a 98,29 dollari (Di martedì 26 luglio 2022) Il Petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,66% a 98,29 dollari al barile. . 26 luglio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 26 luglio 2022) Ilè ina New, dove le quotazioni salgono dell'1,66% a 98,29al barile. . 26 luglio 2022

