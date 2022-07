“OCCHI, CUORE, PORDENONE”: INIZIA LA CAMPAGNA ABBONAMENTI 2022/23 (Di martedì 26 luglio 2022) “OCCHI, CUORE, PORDENONE” per una stagione di Serie C che il PORDENONE Calcio vuole vivere da protagonista insieme ai suoi tifosi. Con tutta la fede neroverde e all’orizzonte – una volta eseguiti i lavori necessari – l’atteso ritorno della squadra in provincia, a Fontanafredda. Non essendo ancora certe le tempistiche di realizzazione degli interventi la Società ha attivato un abbonamento per le prime 9 gare di campionato, che garantirà la fruizione delle stesse indipendentemente dallo stadio in cui saranno disputate. Sarà quindi una CAMPAGNA “step by step”, che darà importanti vantaggi poi per l’acquisto delle successive 10 gare: inizio sottoscrizioni giovedì 28 luglio, dalle 17 alle 20 al centro sportivo “De Marchi” (accesso zona bar). Compongono la grafica ufficiale della CAMPAGNA – ... Leggi su udine20 (Di martedì 26 luglio 2022) “” per una stagione di Serie C che ilCalcio vuole vivere da protagonista insieme ai suoi tifosi. Con tutta la fede neroverde e all’orizzonte – una volta eseguiti i lavori necessari – l’atteso ritorno della squadra in provincia, a Fontanafredda. Non essendo ancora certe le tempistiche di realizzazione degli interventi la Società ha attivato un abbonamento per le prime 9 gare di campionato, che garantirà la fruizione delle stesse indipendentemente dallo stadio in cui saranno disputate. Sarà quindi una“step by step”, che darà importanti vantaggi poi per l’acquisto delle successive 10 gare: inizio sottoscrizioni giovedì 28 luglio, dalle 17 alle 20 al centro sportivo “De Marchi” (accesso zona bar). Compongono la grafica ufficiale della– ...

