No, questo non è un «selfie» di Samantha Cristoforetti dallo spazio (Di martedì 26 luglio 2022) Il 26 luglio 2022 su Facebook è stata pubblicata la foto del primo piano di un astronauta nello spazio e sullo sfondo il pianeta Terra. L'immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Il selfie migliore di sempre lo ha fatto la nostra Samantha Cristoforetti dallo spazio». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. La foto non mostra l'astronauta italiana Samantha Cristoforetti, che dal 28 aprile 2022 si trova nella Stazione spaziale internazionale (Iss) per prendere parte alla missione europea Minerva. Innanzitutto, l'immagine oggetto di analisi circola online almeno dal 2020, come si può verificare qui. Lo scatto quindi non ha alcun legame con ...

