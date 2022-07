(Di martedì 26 luglio 2022)– “Sono in corso di notifica le cartelle esattoriali relative a verbali di violazione al codice della strada per gli. Le cartelle sono state formate nei primi mesi del 2020 ma mai notificate in osservanza dei provvedimenti presi durante la fase acuta della pandemia che bloccavano tutte le cartelle esattoriali. In alcuni casi, si tratta di cartelle notificate a utenti che hanno già pagato il verbale in questione“. E’ quanto chiarisce ildiin una nota stampa. Perché è successo? “L’errore può essere dovuto a diversi fattori – si legge nella nota -. I più frequenti sono un problema con l’acquisizione dei dati al momento del pagamento (ad esempio una scansione incompleta o illeggibile) e la causale incompleta in caso di pagamento tramite ...

Giorgiolaporta : A #Speranza e #Lamorgese sostenitori degli idranti, degli obblighi e delle multe, un caro saluto dal popolo dei… - lialagiulia : @borghi_claudio lo spero!!!Nel frattempo arrivano ancora dalle agenzie delle Entrate degli AVVISI peer pagare le MULTE!! - accadueomaster : @Resistenza1967 Sai che questa delle sospensioni è votata anche dalla #legamerda che tu appoggi? Chiedi anche delle… - Cris_quella : RT @susanna769: @corriereveneto Dovrebbero pagare multe salatissime. Mettono a rischio la vita degli eventuali soccorritori oltre alla loro… - susanna769 : @corriereveneto Dovrebbero pagare multe salatissime. Mettono a rischio la vita degli eventuali soccorritori oltre alla loro. Incoscienti. -

Il Faro online

...e per l'indirizzo postale annullando così tutti i consensi all'utilizzo dei dati da parte... In caso di violazione delle norme sono previstesalatissime fino a 20 milioni di euro e per le ...... hanno anche preso le generalità dei proprietari dei cani e verificato la corretta iscrizione... Sono felice che non siano state fatte, questo significa che tra i cittadini c'è sempre più ... Multe degli anni 2016 e 2017 alla cittadinanza: i chiarimenti del Comune di Fiumicino Tempi duri, ad Ardea, per chi sversa rifiuti sulle strade del territorio, pensando di restare impunito. In questi giorni, infatti, sono stati individuati 13 incivili che, incuranti delle conseguenze c ...Montalcino (Siena), 26 luglio 2022 - Stavano lavorando nei vigneti nonostante le alte temperature, sorpresi da un controllo dell'ispettorato del lavoro e multata l'azienda agricola di Montalcino. È ac ...