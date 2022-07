Mara Venier spaventa i fan, "Quando fa così è pericolosa", come si è mostrata sui social (Di martedì 26 luglio 2022) Oramai Mara Venier è una vera e propria icona dei social. I fan sono attenti a tutto ciò che pubblica la famosa conduttrice. Il video che ha pubblicato nelle ultime ore però ha preoccupato i fan. Ecco come si è mostrata la Zia d'Italia nel suo ultimo post. Mara Venier sta vivendo un momento davvero magico. L' ultimo anno è stato decisamente ricco di emozioni e di soddisfazioni per la signora della domenica partendo proprio dal grande successo lavorativo. In questo ultimo anno gli ascolti dello storico programma Rai, Domenica In sono saliti alle stelle, la Zia Mara ha saputo surclassare la concorrenza ad ogni appuntamento, facendo del programma domenicale quello più seguito dell'ultima stagione televisiva. In un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, la ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 26 luglio 2022) Oramaiè una vera e propria icona dei. I fan sono attenti a tutto ciò che pubblica la famosa conduttrice. Il video che ha pubblicato nelle ultime ore però ha preoccupato i fan. Eccosi èla Zia d'Italia nel suo ultimo post.sta vivendo un momento davvero magico. L' ultimo anno è stato decisamente ricco di emozioni e di soddisfazioni per la signora della domenica partendo proprio dal grande successo lavorativo. In questo ultimo anno gli ascolti dello storico programma Rai, Domenica In sono saliti alle stelle, la Ziaha saputo surclassare la concorrenza ad ogni appuntamento, facendo del programma domenicale quello più seguito dell'ultima stagione televisiva. In un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, la ...

IlContiAndrea : Ultimo si commuove al Circo Massimo di Roma: “Ero una pippa secondo le maestre, così ho iniziato con la musica”. Tr… - MarykoMayko : Qualcuno sa se Mara Venier farà ancora Domenica in? Perché nel caso... - zazoomblog : Pierpaolo Pretelli contro Mara Venier e Domenica In? Scoppia la bufera per una gaffe - #Pierpaolo #Pretelli #contro… - DonnaGlamour : Mara Venier alle prese con gli escrementi dei gabbiani: “Ma chi me lo fa fare con questo caldo” - telodogratis : Mara Venier “lotta” con gli escrementi dei gabbiani: il video è esilarante -