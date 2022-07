Leclerc, la Ferrari e gli errori: la verità, quando il Mondiale è andato in fumo (Di martedì 26 luglio 2022) Il testacoda in piena curva 11 nel GP di Francia che pesa, anche per le speranze iridate con la sua Ferrari. Charles Leclerc si lecca ancora le ferite e torna a Montecarlo con il terzo “zero” di stagione, dopo le rotture della sua F1-75 a Barcellona (in particolare turbina e Mgu-H, il sistema che riceva energia dai gas di scarico) e a Baku (colpa qui del motore endotermico). Cercherà di rifarsi in pista questa domenica a Budapest, ma intanto sono almeno 91 i punti potenziali dilapidati dal team di Maranello con il suo pilota, tra errori strategici, guasti e i due sbagli dell'ex guida dell'Alfa Romeo, autore comunque di una guida quasi perfetta in stagione. Ripercorriamoli. Da Imola a Baku: quanti punti persi per Charles! - Dieci punti potenziali per Leclerc sono sfuggiti nel GP di Imola, al quarto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Il testacoda in piena curva 11 nel GP di Francia che pesa, anche per le speranze iridate con la sua. Charlessi lecca ancora le ferite e torna a Montecarlo con il terzo “zero” di stagione, dopo le rotture della sua F1-75 a Barcellona (in particolare turbina e Mgu-H, il sistema che riceva energia dai gas di scarico) e a Baku (colpa qui del motore endotermico). Cercherà di rifarsi in pista questa domenica a Budapest, ma intanto sono almeno 91 i punti potenziali dilapidati dal team di Maranello con il suo pilota, trastrategici, guasti e i due sbagli dell'ex guida dell'Alfa Romeo, autore comunque di una guida quasi perfetta in stagione. Ripercorriamoli. Da Imola a Baku: quanti punti persi per Charles! - Dieci punti potenziali persono sfuggiti nel GP di Imola, al quarto ...

AlePassanti : RT @OA_Sport: #F1, Nico #Rosberg stronca la strategia #Ferrari in Francia: “Erano impazziti? #Leclerc si è preso colpe non sue, e su #Sainz… - zazoomblog : F1 Nico Rosberg stronca la strategia Ferrari in Francia: “Erano impazziti? Leclerc si è preso colpe non sue e su Sa… - SandriiuxGreen : @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc Forza Ferrari ?????? - Vale___85 : #maketheimpossiblepossible #NeverGiveUp Crederci fino in fondo, sempre! ?? #tuttopuòsuccedere #everythingcanhappen - AndreaInApnea : RT @Motorsport_IT: #F1 | #Ferrari: #Leclerc al debriefing già carico pensando all'Ungheria #Formula1 | #HungarianGP -