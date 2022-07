“Innamorati alla follia”. Amici, i due ex allievi allo scoperto: pronti per il prossimo passo (Di martedì 26 luglio 2022) Amore folle tra i due ex allievi di Amici, Martina Miliddi e Raffale Renda sono sempre più uniti. Lo ha rivelato lei nel corso di un’intervista al nuovo format su youtube di Lorella Cuccarini in un momento particolarmente turbolento per il talent. Dopo la clamorosa notizia del contratto non rinnovato per Anna Pettinelli, ora arriva anche la brutta notizia su Veronica Peparini. Al loro posto due nomi molto pesanti: Arisa, che dopo un anno alla corte di Milly Carlucci, torna ‘all’ovile’ e Emanuel Lo. Per chi non lo conoscesse è il marito della cantante Giorgia nonché vecchia conoscenza dello show. Visto che nel 2016 l’ha conosciuto come insegnante di hip hop e l’ha rivisto più volte come giudice. Per chi non lo conoscesse, il ballerino ha alle spalle una carriera pazzesca. Tra le star con cui ha lavorato, spiccano Robbie Williams e ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 26 luglio 2022) Amore folle tra i due exdi, Martina Miliddi e Raffale Renda sono sempre più uniti. Lo ha rivelato lei nel corso di un’intervista al nuovo format su youtube di Lorella Cuccarini in un momento particolarmente turbolento per il talent. Dopo la clamorosa notizia del contratto non rinnovato per Anna Pettinelli, ora arriva anche la brutta notizia su Veronica Peparini. Al loro posto due nomi molto pesanti: Arisa, che dopo un annocorte di Milly Carlucci, torna ‘all’ovile’ e Emanuel Lo. Per chi non lo conoscesse è il marito della cantante Giorgia nonché vecchia conoscenza dello show. Visto che nel 2016 l’ha conosciuto come insegnante di hip hop e l’ha rivisto più volte come giudice. Per chi non lo conoscesse, il ballerino ha alle spalle una carriera pazzesca. Tra le star con cui ha lavorato, spiccano Robbie Williams e ...

hxathawaxy : @alecstairs - con te ma tu sei convinta di avere una cotta per james, mentre matthew lo è per cordelia. anche se al… - PinaCalabr2 : @glorobi Che vi unisce per sempre insieme alla vostra meravigliosa Family felicissima di vederti Battezzare felicit… - AbruzzoBlog : #Pescara Rifiuti vicino alla chiesa in via Colle Innamorati: 'Una puzza insopportabile, è così da anni' - MGNapolitano : RT @Lukid_23: Dopo sciolta civica (ve lo ricordate il partitino post Monti?) ecco a voi il #Lettamaio, la nuova patria dei trasformisti inn… - Lukid_23 : Dopo sciolta civica (ve lo ricordate il partitino post Monti?) ecco a voi il #Lettamaio, la nuova patria dei trasfo… -