Infortunio Pogba | svelato un retroscena sui problemi fisici accusati dal francese

(Di martedì 26 luglio 2022)unsullo stop del centrocampistae suiLa Juve ora dovrà attendere il recupero didopo l’accusato nei giorni scorsi in allenamento. La Gazzetta dello Sport svela un importantesulle condizioni del. Visto che il centrocampista ha sofferto tanto negli ultimi anni die la Juve ha deciso di metteresotto i ferri per sistemare il guaio al menisco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Juventus | Il comunicato sulle condizioni di #Pogba - FiorinoLuca : Tanto per intenderci: l’infortunio al menisco è traumatico. Preparazione de che? ?? #Pogba - _Morik92_ : La mia chiacchierata con lo specialista Dott. #Zanon, responsabile del progetto Sport Med del gruppo Habilita e con… - NandoPiscopo1 : @JTethanos @RobbsRoys Ci sono alcuni (tanti) della vostra tifoseria che vivono proprio in un mondo parallelo, stann… - _pif2 : @TheLaz97 @Marco10Bn @Francescovic17 È un falso, il ginocchio di pogba che ha subito l’infortunio era quello sano -

Pogba, svelato un retroscena sullo stop del centrocampista francese e sui problemi fisici La Juve ora dovrà attendere il recupero di Pogba dopo l'infortunio accusato nei giorni scorsi in allenamento. le diverse partite non giocate per infortunio (mettendolo quindi in discussione) e gran parte delle persone mi sono venute contro. Non ho mai messo in dubbio le qualità del francese; un Pogba integro ...