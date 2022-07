Incendio vicino all’aeroporto di Firenze: voli sospesi a causa del fumo sulla direttrice di decollo e di atterraggio (Di martedì 26 luglio 2022) L’aeroporto Leonardo da Vinci di Firenze ha sospeso tutto il traffico aereo a causa di un Incendio sviluppatosi nel comune di Lastra a Signa, a pochi chilometri dallo scalo. Le autorità aeroportuali hanno preso la decisione a causa del fumo sviluppatosi sulla direttrice di decollo e atterraggio dei vettori. L’Incendio, ha scritto il presidente della Regione Eugenio Giani, si è sviluppato in località Sant’Ilario e sul posto sono stati inviati dalla sala operativa “due elicotteri regionali e 10 squadre di volontariato antIncendio, con i vigili del Fuoco a presidio di alcune abitazioni”. Articolo in aggiornamento A causa di un Incendio nella traiettoria della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) L’aeroporto Leonardo da Vinci diha sospeso tutto il traffico aereo adi unsviluppatosi nel comune di Lastra a Signa, a pochi chilometri dallo scalo. Le autorità aeroportuali hanno preso la decisione adelsviluppatosididei vettori. L’, ha scritto il presidente della Regione Eugenio Giani, si è sviluppato in località Sant’Ilario e sul posto sono stati inviati dalla sala operativa “due elicotteri regionali e 10 squadre di volontariato ant, con i vigili del Fuoco a presidio di alcune abitazioni”. Articolo in aggiornamento Adi unnella traiettoria della ...

