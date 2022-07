Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva Draghi

(Di martedì 26 luglio 2022) Le quattro notizie politiche rilevanti di giornata sono che il Pd vuole fare un raggruppamento con tutti tranne che con Matteo Renzi; che i cespugli di sinistra immaginano di allargare il campo a Conte con fantomatiche alleanze tecniche o tattiche o non politiche (insomma, un imbroglio); che Renzi non si alleerà con il Partito democratico e i suoi satelliti radical populisti, anche perché non lo vogliono; e che Carlo Calenda ed Emma Bonino hanno offerto alle forze politicheane, quindi a Pd e a Renzi ma non aglidi sinistra, un elenco di principi di governo su cui costruire un’offerta elettorale in vista del voto del 25 settembre. Il Pd potrebbe serenamente sottoscrivere i punti calendiani, ma i suoi cespugli no. Renzi è più d’accordo di Calenda sull’agenda. Calenda ha sempre detto che non si ...

