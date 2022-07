Gas | accordo Ue per il risparmio dei consumi | Ungheria unico Paese a votare contro

(Di martedì 26 luglio 2022) I ministri dell'Energia dei Paesi Ue hanno raggiunto un «politico» sul piano per risparmiare gas in vista del prossimo inverno, si apprende da fonti diplomatiche a Bruxelles....

Ettore_Rosato : Bene l’accordo con l’#Algeria su fornitura di #gas Diventerà nostro primo mercato di approvvigionamento al posto de… - Giovann91620348 : Ue ????, raggiunto un accordo di compromesso sulla diminuzione delle importazioni di gas per il prossimo inverno. Pre… - M1kM3n : RT @FQLive: #ULTIMORA Siglato dai ministri Ue l'accordo sul piano per ridurre consumi di gas - PAOLAMALACRIDA : RT @tg2rai: #Gas, nuovo taglio di #Gazprom alle forniture. A #Bruxelles riunione straordinaria, trovato l'accordo sul piano energia. A Pala… - StefaniaFalone : RT @repubblica: Gas, paesi dell'Unione trovano accordo su riduzione dei consumi. L'Ungheria l'unica a votare contro -

***: paesi Ue trovanosu piano per riduzione dei consumi (RCO). 26 - 07 - 22 12:10:47 (0265) 0 NNNNNon dimentichiamo infatti che il mese scorso la Commissione europea ha siglato uncon Israele per l'incremento della fornitura diall'Ue: unche coinvolge anche Il Cairo. Quel ...Accordo Ue sul gas: mentre Gazprom diminuisce le forniture di un altro 20%, la Commissione approva il piano dei tagli del 15%."I ministri hanno raggiunto un accordo politico sulla riduzione della domanda di gas in vista del prossimo inverno". Lo annuncia, in un tweet, la presidenza ceca del semestre Ue mentre era ancora in c ...