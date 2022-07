**Dl aiuti: verso conferma bonus 200 euro, in salita taglio Iva** (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - La partita è ancora aperta, apertissima, il dl ancora da definire se non per le misure -maggioritarie per giunta- da prorogare, leggi sconti su bollette, crediti di imposta alle imprese, taglio delle accise sui carburanti. Fonti del Mef e di governo spiegano all'Adnkronos che, nel nuovo decreto aiuti atteso in Cdm settimana prossima, con ogni probabilità troverà spazio il bonus da 200 euro per famiglie con reddito fino ai 35 mila euro, mentre, confermano le stesse fonti, più complessa, o meglio decisamente in salita, la strada del taglio dell'Iva sui beni di prima necessità. La misura è stata proposta dal ministro Renato Brunetta e chiesta a gran voce dalla Lega, tanto da indurre il segretario Matteo Salvini a riunire la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - La partita è ancora aperta, apertissima, il dl ancora da definire se non per le misure -maggioritarie per giunta- da prorogare, leggi sconti su bollette, crediti di imposta alle imprese,delle accise sui carburanti. Fonti del Mef e di governo spiegano all'Adnkronos che, nel nuovo decretoatteso in Cdm settimana prossima, con ogni probabilità troverà spazio ilda 200per famiglie con reddito fino ai 35 mila, mentre,no le stesse fonti, più complessa, o meglio decisamente in, la strada deldell'Iva sui beni di prima necessità. La misura è stata proposta dal ministro Renato Brunetta e chiesta a gran voce dalla Lega, tanto da indurre il segretario Matteo Salvini a riunire la ...

