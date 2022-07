Difendono cuore | ossa | colesterolo e sistema immunitario | le incredibili proprietà di questo alimento | Meglio di una medicina

(Di martedì 26 luglio 2022) Eh sì, non sono solo dei gustosissimi alimenti, ma al loro interno contengono moltissimebenefiche, a partire dalfino ad arrivare alle. Vediamole insieme. Alimenti salutari (fonte web)Pinoli: perché sono così speciali Come tutti sanno, i pinoli sono un ingrediente essenziale per la produzione del pesto, ma c’è di più perché questi semplici semi racchiudono al loro internobenefici. Anche se sono molto calorici (e peradatti a chi fa sport), i pinoli sono ricchi di amminoacidi tra cui l’arginina. Questa favorisce la produzione di ossido nitrico, il quale è un potente vasodilatatore e potrebbe essere ottimo per chi soffre di problemi legati alla pressione sanguigna e all’ ipertensione. Avendo tra i valori nutrizionali la vitamina E, sono ...

