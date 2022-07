Centrosinistra, tutti contro Enrico Letta premier (Di martedì 26 luglio 2022) Nel Centrosinistra nessuno vuole premier Enrico Letta. Di certo né Carlo Calenda, né Matteo Renzi. Ma intanto lo stesso segretario Pd continua a corteggiare il leader di Azione. Il capo del Nazareno è al lavoro sulla lista Democratici e progressisti, con cui provare a battere le destre. Ma finora si ritrova tra due fuochi: da un lato c'è proprio Calenda che del M5s non vuole sentir parlare, come d'altronde lo stesso Letta; dall'altro lato, c'è una sinistra, come quella di Nicola Fratoianni (Si) che chiede al segretario Pd e a Giuseppe Conte «uno sforzo per costruire un'alleanza». «Io non farò un campagna astiosa o arrabbiata – spiega Letta - Non mi sono pentito di aver dialogato coi 5 stelle, perché c'è stata un'evoluzione. Ma poi Conte ha abbandonato quella evoluzione». Quindi ... Leggi su iltempo (Di martedì 26 luglio 2022) Nelnessuno vuole. Di certo né Carlo Calenda, né Matteo Renzi. Ma intanto lo stesso segretario Pd continua a corteggiare il leader di Azione. Il capo del Nazareno è al lavoro sulla lista Democratici e progressisti, con cui provare a battere le destre. Ma finora si ritrova tra due fuochi: da un lato c'è proprio Calenda che del M5s non vuole sentir parlare, come d'altronde lo stesso; dall'altro lato, c'è una sinistra, come quella di Nicola Fratoianni (Si) che chiede al segretario Pd e a Giuseppe Conte «uno sforzo per costruire un'alleanza». «Io non farò un campagna astiosa o arrabbiata – spiega- Non mi sono pentito di aver dialogato coi 5 stelle, perché c'è stata un'evoluzione. Ma poi Conte ha abbandonato quella evoluzione». Quindi ...

