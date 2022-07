Calciomercato Juventus: fiducia per Paredes, ma si ferma Pogba (Di martedì 26 luglio 2022) II Calciomercato della Juventus prosegue a gonfie vele, ma lo stesso non si può dire della situazione infermeria. Come riferito ieri infatti, Paul Pogba ha riportato una lesione del menisco che lo terrà fuori per diverso tempo. D’altro canto, ci sono sensazioni positive per il buon esito dell’operazione Paredes. Andiamo dunque a vedere quali sono le ultime dal Calciomercato della Juventus. Calciomercato Juventus, fiducia per Paredes Leandro Paredes, (Credits: Franck Fife)Come ha riportato il portale argentino Tyc Sports, ieri ha preso il via ufficialmente la trattativa con il Psg per Leandro Paredes. Da ciò che viene riportato, filtrerebbe ottimismo per il buon esito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 26 luglio 2022) IIdellaprosegue a gonfie vele, ma lo stesso non si può dire della situazione infermeria. Come riferito ieri infatti, Paulha riportato una lesione del menisco che lo terrà fuori per diverso tempo. D’altro canto, ci sono sensazioni positive per il buon esito dell’operazione. Andiamo dunque a vedere quali sono le ultime daldellaperLeandro, (Credits: Franck Fife)Come ha riportato il portale argentino Tyc Sports, ieri ha preso il via ufficialmente la trattativa con il Psg per Leandro. Da ciò che viene riportato, filtrerebbe ottimismo per il buon esito ...

