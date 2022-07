Ad Avellino arrivano i dog scooter | in azione i motorini aspira deiezioni

Leggi su anteprima24

(Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minuticanine, il flagello dei marciapiedi cittadini, adhanno le ore contate. Saranno in servizio dal 27 luglio 2022 due dog, operanti sul territorio cittadino per eliminare i bisogni degli amici a 4 zampe, in particolare i randagi, che non possono essere serviti da alcun padrone nella rimozione delle. Amministrcomunale ed Irpiniambiente hanno così approntato il nuovo servizio che verrà organizzato utilizzando dueappositamente progettati, che grazie all’di un operatore, provvederanno adre dalle strade e dai marciapiedi, e generalmente dal suolo stradale, le fastidiose. “Si tratta di un servizio che ha come scopo quello di migliorare il ...