"Zhang sta vendendo l'Inter!": rivelazione incredibile dell'ex calciatore!

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà il procuratore Massimo Brambati ha parlato di diverse tematiche, tra cui Kuluveski e Bentancur al Tottenham e il futuro di Nicolò Zaniolo.

Inoltre, però, l'ex calciatore dei nerazzurri ha parlato anche di Inter, sganciando una bomba sul possibile futuro della proprietà di Zhang: "Un addetto ai lavori mi ha detto che Zhang è in trattativa per vendere l'Inter".

Un'affermazione che potrebbe avere risvolti inaspettati intorno all'ambiente nerazzurro. I nerazzurri hanno infatti diversi debiti da colmare e la società dovrà chiudere con un bilancio minimo di 60 milioni all'attivo entro la fine del prossimo anno. Questo potrebbe significare davvero un'operazione importante in uscita, ma potrebbe anche segnare la fine dell'era Zhang.

