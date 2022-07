Valentino Rossi inaugura a Pesaro il casco più grande del mondo: “Un onore” (VIDEO) (Di lunedì 25 luglio 2022) Un enorme casco in onore di Valentino Rossi nella sua Pesaro. Bagno di folla in piazzale D’Annunzio per l’omaggio al nove volte campione del mondo, oltre 400 chilogrammi, 4 metri di altezza e 6 di larghezza, realizzato da Riccardo Sivelli di Extralab. “Sono sempre stato un grande appassionato di caschi – ha detto il ‘Dottore’ – e penso che questa sia una bellissima idea. Abbiamo deciso di fare questa grafica, ce ne sono state tante famose ma a me questa piace molto. Per me Pesaro è molto importante, mio babbo è di Pesaro, i miei genitori si sono conosciuti a Pesaro, io sono cresciuto a Tavullia ma vengo tante volte in questa città che è un po’ la mia seconda casa, quindi sono molto contento che mi abbiano dedicato ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 luglio 2022) Un enormeindinella sua. Bagno di folla in piazzale D’Annunzio per l’omaggio al nove volte campione del, oltre 400 chilogrammi, 4 metri di altezza e 6 di larghezza, realizzato da Riccardo Sivelli di Extralab. “Sono sempre stato unappassionato di caschi – ha detto il ‘Dottore’ – e penso che questa sia una bellissima idea. Abbiamo deciso di fare questa grafica, ce ne sono state tante famose ma a me questa piace molto. Per meè molto importante, mio babbo è di, i miei genitori si sono conosciuti a, io sono cresciuto a Tavullia ma vengo tante volte in questa città che è un po’ la mia seconda casa, quindi sono molto contento che mi abbiano dedicato ...

danifeelfine182 : A Pesaro casco gigante in onore di Valentino Rossi. Pensavo a come il paesello potrebbe omaggiarmi: forse una copia… - sportface2016 : #Rossi a #Pesaro per uno speciale omaggio - sportal_it : Valentino Rossi emozionato per la grande sfida: 'E' la prima volta' - viverepesaro : Un Casco Da Leggenda, che emozione la presentazione con Valentino Rossi! - bbqgrillfinger : qui a pesaro hanno chiuso un tratto di strada e pista ciclabile per mettere in mostra il casco più grande del mondo… -