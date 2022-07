Ultime Notizie – Salvini e Letta divisi anche sul look | camicie | calzoncini e cravatte

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 25 luglio 2022) Quelli del Pd non sudano, dice. Eche fa? In tv replica sibillino: “Non pensavo fossimo già a questi livelli”. Ma in questo botta e risposta da inizio campagna elettorale a dividere i due leader di partito non è solo il sudore mala differenza dicon i quali si presentano agli elettori. Formal suit del perfetto uomo delle istituzioni, abito grigio e camicia celestina, per il segretario dem., polo colorate, camicia di lino e scarpe di tela per il leader della Lega. E se è vero che l’abito non fa il monaco, non è certo un caso che il leader del Pd sia sempre impeccabile in fatto di stile.suiincassa spesso colpi, certo, ma in quanto a mise camaleontiche non risparmia fendenti. E alla fine, veste sempre come vuole. ...