Ucciso a martellate a Sassari | ergastolo per imputato

Claudio Dettori è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Antonio Fara. La Corte d'Assise di Sassari ha accolto la richiesta presentata dal pm Giovanni Porcheddu e ha condannato alla massima pena il 24enne sassarese accusato di avere ucciso a martellate il barista 47enne.

Ucciso a martellate a Sassari: imputato, 'voglio le scuse' "Sono innocente, richiedo ed esigo le scuse dagli accusatori e dai familiari di Antonio". Con queste parole Claudio Dettori, il 24enne accusato di aver ucciso a martellate il barista 47enne Antonio Fara, trovato morto la mattina del 23 aprile 2021 nel suo appartamento di via Livorno, al centro di Sassari, ha concluso la sua personale arringa difensiva in prima persona davanti alla Corte d'Assise di Sassari.