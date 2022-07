Tananai | “dammi un bacio o finisce male” | “Non posso | sono positiva”

Leggi su newstv

(Di lunedì 25 luglio 2022), uno degli artisti musicali più celebri e talentuosi del momento. Lui che è molto presente sui social media, come dimostra l’ultimo scambio di battute non affatto passato inosservato come possiamo notare.(web source). Semplicemente, uno degli artisti italiani del momento. Nato a Milano l’8 maggio 1995, è un cantautore venuto alla ribalta di recente. Cresciuto a Cologno Monzese, inizia da adolescente a comporre le sue prime produzioni musicali. Nel 2015 partecipa come concorrente a Top DJ, arrivando in finale e classificandosi terzo. Ottiene in seguito un contratto discografico come produttore e autore. Nel 2017 passa all’Universal Music Italia. Nello stesso anno, inizia una sorta di nuova carriera per lui, ovvero in qualità di cantautore. Nel 2020 pubblica il singolo Giugno, poi è la volta di Baby Goddamn – ...