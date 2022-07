Sondaggi politici elettorali ultime notizie: i numeri di fine luglio (Di lunedì 25 luglio 2022) La campagna elettorale è entrata nel vivo verso la data del 25 settembre 2022, quando i cittadini si recheranno a votare. Cosa dicono oggi i Sondaggi politici elettorali? Le ultime notizie di fine luglio arrivano dal Sondaggio Quorum/YouTrend per SkyTg24. A guidare la classifica, al momento, è Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia, che risulta essere il primo partito. Subito dopo si piazza il Partito democratico. Si parla, infatti, di un testa a testa. Cade in basso il Movimento Cinque Stelle, che ormai è sceso sotto il 10%. Sembra che i cittadini non abbiano intenzione di affidare il proprio Paese a Giuseppe Conte, dopo la caduta del governo di Mario Draghi. Sondaggi politici elettorali: Meloni ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 25 luglio 2022) La campagna elettorale è entrata nel vivo verso la data del 25 settembre 2022, quando i cittadini si recheranno a votare. Cosa dicono oggi i? Lediarrivano dalo Quorum/YouTrend per SkyTg24. A guidare la classifica, al momento, è Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia, che risulta essere il primo partito. Subito dopo si piazza il Partito democratico. Si parla, infatti, di un testa a testa. Cade in basso il Movimento Cinque Stelle, che ormai è sceso sotto il 10%. Sembra che i cittadini non abbiano intenzione di affidare il proprio Paese a Giuseppe Conte, dopo la caduta del governo di Mario Draghi.: Meloni ...

