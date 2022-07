Ranking ATP tennis (25 luglio 2022): balzo di Lorenzo Musetti, Jannik Sinner top10. +1 per Berrettini (Di lunedì 25 luglio 2022) Giorno di classifica e di Ranking quest’oggi, lunedì 25 luglio. Nella graduatoria mondiale del tennis maschile in vetta troviamo sempre il russo Daniil Medvedev davanti al tedesco Alexander Zverev e allo spagnolo Rafael Nadal. I riscontri dell’ultima settimana hanno cambiato la disposizione della top-10 per un posto. Il riferimento è all’iberico Carlos Alcaraz, finalista nel torneo di Amburgo (sconfitto da Lorenzo Musetti). Il classe 2003, infatti, è salito alla posizione n.5 del Ranking davanti a Casper Ruud che, campione a Gstaad (vittoria contro Matteo Berrettini), ha dovuto fare i conti con il sorpasso di Alcaraz per via del peso diverso dei due tornei in termini di punti. Ranking ATP (25 luglio) 1 Daniil Medvedev (Russia) 7775 2 ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022) Giorno di classifica e diquest’oggi, lunedì 25. Nella graduatoria mondiale delmaschile in vetta troviamo sempre il russo Daniil Medvedev davanti al tedesco Alexander Zverev e allo spagnolo Rafael Nadal. I riscontri dell’ultima settimana hanno cambiato la disposizione della top-10 per un posto. Il riferimento è all’iberico Carlos Alcaraz, finalista nel torneo di Amburgo (sconfitto da). Il classe 2003, infatti, è salito alla posizione n.5 deldavanti a Casper Ruud che, campione a Gstaad (vittoria contro Matteo), ha dovuto fare i conti con il sorpasso di Alcaraz per via del peso diverso dei due tornei in termini di punti.ATP (25) 1 Daniil Medvedev (Russia) 7775 2 ...

OA_Sport : #TENNIS Scopriamo i cambiamenti del ranking ATP di questa settimana: grandissimo balzo in avanti di Lorenzo Musetti… - infoitsport : ATP Amburgo, Lorenzo Musetti piega Carlos Alcaraz, vince il primo torneo e fa un balzo nel ranking! - LucianoQuaranta : RT @Agenzia_Ansa: Impresa di Lorenzo Musetti che ad Amburgo vince il suo primo titolo Atp in carriera. Il giovane tennista azzurro ha battu… - FAgamenone : RT @CTLecce: Il primo avversario sarà il serbo Laslo Djere, attualmente al numero 69 del ranking ATP. - infoitsport : LIVE Musetti-Alcaraz 6-4 6-7 6-4, Finale ATP Amburgo in DIRETTA: balzo pazzesco nel ranking ATP! 'Vittoria che non… -