Polemica su Maggiani, l'ex guardalinee entra nell'organigramma della Juve. Pulvirenti tuona: “Mi presero per pazzo, non mi sbagliavo” (Di lunedì 25 luglio 2022) Di recente si è accesa una Polemica nei confronti dell’ex assistente e guardalinee Luca Maggiani. Quest’ultimo, infatti, è ufficialmente entrato a far parte dell’organigramma della Juventus.... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 25 luglio 2022) Di recente si è accesa unanei confronti dell’ex assistente eLuca. Quest’ultimo, infatti, è ufficialmenteto a far parte dell’ntus....

ZonaBianconeri : RT @Pall_Gonfiato: Polemica sull'ex guardalinee #Maggiani, oggi parte dell'organigramma della #Juventus - Pall_Gonfiato : Polemica sull'ex guardalinee #Maggiani, oggi parte dell'organigramma della #Juventus - ZonaBianconeri : RT @Fiorentinanews: Polemica per un ex guardalinee: #Maggiani nell'organigramma della #Juventus. E #Pulvirenti tuona: 'Mi presero per pazzo… - Fiorentinanews : Polemica per un ex guardalinee: #Maggiani nell'organigramma della #Juventus. E #Pulvirenti tuona: 'Mi presero per p… -