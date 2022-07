Mercato immobiliare e settore ristorazione: asporto e delivery vivacizzano il comparto (Di lunedì 25 luglio 2022) MILANO – “Nel 2021 le operazioni che hanno interessato i negozi e che sono state ultimate dalle agenzie affiliate erano così suddivise: 78% locazione e 22% acquisto. La locazione è scelta soprattutto da chi decide di avviare un’attività e al momento possono esserci buone opportunità per il Mercato visto che negli ultimi dieci anni i canoni di locazione si sono ridotti del 35,6% sulle strade di passaggio e del 37,1% su quelle non di passaggio. Chi ha acquistato un negozio lo ha fatto prevalentemente con finalità di investimento (53,8%) mentre per la locazione le operazioni sono maggiormente distribuite tra le diverse finalità e si segnala un 9,1% sulla ristorazione. Su quest’ultimo segmento si segnala un incremento della percentuale di chi cerca per asporto. Il settore della ristorazione è sempre in ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 25 luglio 2022) MILANO – “Nel 2021 le operazioni che hanno interessato i negozi e che sono state ultimate dalle agenzie affiliate erano così suddivise: 78% locazione e 22% acquisto. La locazione è scelta soprattutto da chi decide di avviare un’attività e al momento possono esserci buone opportunità per ilvisto che negli ultimi dieci anni i canoni di locazione si sono ridotti del 35,6% sulle strade di passaggio e del 37,1% su quelle non di passaggio. Chi ha acquistato un negozio lo ha fatto prevalentemente con finalità di investimento (53,8%) mentre per la locazione le operazioni sono maggiormente distribuite tra le diverse finalità e si segnala un 9,1% sulla. Su quest’ultimo segmento si segnala un incremento della percentuale di chi cerca per. Ildellaè sempre in ...

