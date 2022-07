Maxisbarco di migranti in Sicilia, l’hotspot è al collasso! (Di lunedì 25 luglio 2022) Senza soluzione di continuità partono dalle coste nordafricane col mare piatto e ottime condizioni meteo verso le coste Siciliane barconi e barchette carichi di migranti che vengono salvati e fatti salire a bordo sugli scafi militari italiani o sulle navi delle Ong. Due vedette della capitaneria di porto sono giunte al molo Norimberga di Messina Leggi su freeskipper (Di lunedì 25 luglio 2022) Senza soluzione di continuità partono dalle coste nordafricane col mare piatto e ottime condizioni meteo verso le costene barconi e barchette carichi diche vengono salvati e fatti salire a bordo sugli scafi militari italiani o sulle navi delle Ong. Due vedette della capitaneria di porto sono giunte al molo Norimberga di Messina

Agenzia_Ansa : Maxisbarco di migranti in Sicilia, ci sono 5 morti. Non si fermano gli approdi a Lampedusa, l'hotspot è al collasso… - momentidistallo : Maxisbarco di migranti in Sicilia, ci sono cinque vittime - Sicilia - - SaCe86 : Maxisbarco in Sicilia, 5 vittimeSbarchi continui a Lampedusa - MaralbAzsc : Maxisbarco in Sicilia, 5 vittimeSbarchi continui a Lampedusa - infoitinterno : Maxisbarco di migranti in Sicilia, ci sono 5 morti -