Mark Zuckerberg nei guai, parte la denuncia per violazione del marchio (Di lunedì 25 luglio 2022) Meta è stata vittima di uno scandalo che potrebbero essere vero, come anche falso. Di che parliamo? Da quel che è emerso, i continui inviti mandati da Meta.ins sono stati ignorati – Computermagazine.itIl giorno in cui Facebook dichiarò il cambio di nome in Meta non si trattava praticamente di nient'altro, ma nonostante questo cambio veloce è bastato pochissimo perché diventasse comune riconoscere nel nome in questione le realtà di Facebook, Instagram e Whatsapp, tutte sotto lo stesso logo e fra l'altro senza nemmeno avere delle problematiche specifiche. Comunque, c'è qualcuno che non la pensa esattamente allo stesso modo. Infatti, non sono contenti di questa situazione i proprietari di Meta.is, cioè una società islandese attiva nel settore delle installazioni artistiche. Secondo loro la mossa di Zuckerberg e soci viola il loro ...

