JLo prende il cognome del marito E fa impazzire le femministe

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 25 luglio 2022) Da sempre il mondo è un posto ingiusto dove c’è chi deve sbattersi per mettere insieme il pranzo con la cena e chi ha molto tempo da perdere. Fra chi ha molto tempo da perdere ci stanno: gli influencer, i politici, i giornalisti e le. Queste ultime, in specie, sono sull’utero di guerra contro J-Lo, all’anagrafe Jennifer Lopez, aggiornata in Jennifer Affleck Lopez, ulteriormente updatata in Jennifer Lynn Affleck, come firma la sua newsletter globale da 121 milioni di iscritti (avete letto bene: due volte e passa la popolazione italica). Eh no, così non va, J-Lo: così è patriarcato cioè la dai vinta al potere maschile che continua a penalizzare le donne. Avevamo capito che uomini e donne, così come distinti, sopravvivevano, a stento, solo all’omonimo programma, tutto il resto era “costrutto sociale”. Solo che quando fa comodo, tornano le escandescenze del ...