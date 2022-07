Inter, Gazzetta: “Inzaghi per la mediana c’è Brozo e non solo” (Di lunedì 25 luglio 2022) Inter, Gazzetta- Come riporta oggi la Gazzetta, la squadra Inter per la mediana ha davvero molte idee da applicare, molto importante. “Brozo leader A un’Inter molto fisica non farebbe male aumentare le fonti di gioco creative: gli arrivi di Mikhitaryan e Asllani sono significativi in questo senso. L’ex Empoli è stato fin qui una delle rivelazioni. Brozovic è intoccabile, la sua leadership non solo tattica non si discute: impressionanti le statistiche, compresi i punti persi quando lui non gioca. Si sono già visti accenni di doppio play, come succedeva con Calhanoglu più arretrato. Rinunciando a un centrale difensivo, Inzaghi potrebbe creare una mediana più densa e palleggiante, con Barella e Asllani ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 25 luglio 2022)- Come riporta oggi la, la squadraper laha davvero molte idee da applicare, molto importante. “leader A un’molto fisica non farebbe male aumentare le fonti di gioco creative: gli arrivi di Mikhitaryan e Asllani sono significativi in questo senso. L’ex Empoli è stato fin qui una delle rivelazioni.vic è intoccabile, la sua leadership nontattica non si discute: impressionanti le statistiche, compresi i punti persi quando lui non gioca. Si sono già visti accenni di doppio play, come succedeva con Calhanoglu più arretrato. Rinunciando a un centrale difensivo,potrebbe creare unapiù densa e palleggiante, con Barella e Asllani ...

