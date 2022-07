Incendio Roma, fiamme vicino a Cinecittà World - Cronaca - quotidiano.net (Di lunedì 25 luglio 2022) Vigili del fuoco su un Incendio di sterpaglie Roma, 25 luglio 2022 " È iniziato con un focolaio sotto le sterpaglie il vasto Incendio scoppiato oggi a Castel Romano , nella Capitale. Le fiamme stanno ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Vigili del fuoco su undi sterpaglie, 25 luglio 2022 " È iniziato con un focolaio sotto le sterpaglie il vastoscoppiato oggi a Castelno , nella Capitale. Lestanno ...

vigilidelfuoco : #Roma, #incendio Castel Fusano: droni in ricognizione aerea per seguire dall’alto le operazioni di bonifica effettu… - vigilidelfuoco : ?? #Roma, #vigilidelfuoco impegnati con due Canadair, un elicottero e squadre a terra per un #incendio che interessa… - vigilidelfuoco : #Roma, prosegue l’intervento dei #vigilidelfuoco nella pineta a Castel Fusano: #incendio domato nella notte, 5 squa… - gramiald : RT @SkyTG24: Roma, incendio vicino Cinecittà World: fiamme sotto controllo - Marilenapas : RT @SkyTG24: Roma, incendio vicino Cinecittà World: fiamme sotto controllo -