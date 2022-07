I programmi in tv oggi, 25 luglio 2022: film e attualità (Di lunedì 25 luglio 2022) Su Rai Uno Mia e il leone bianco, su Canale 5 Zelig, su Sky Blacklight. Guida ai programmi Tv della serata del 25 luglio 2022 Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 25 luglio 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai Uno dalle 21.25 Mia e il leone bianco. La piccola Mia, 11 anni, è costretta a trasferirsi dall’Inghilterra in Africa per il lavoro del padre, uno zoologo. La sua vita cambia quando nel loro allevamento nasce Charlie, un rarissimo esemplare di leone bianco: – nel corso degli anni, crescendo insieme, nasce un’amicizia molto forte tra la ragazzina e il felino. A ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 25 luglio 2022) Su Rai Uno Mia e il leone bianco, su Canale 5 Zelig, su Sky Blacklight. Guida aiTv della serata del 25Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 25? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.25 Mia e il leone bianco. La piccola Mia, 11 anni, è costretta a trasferirsi dall’Inghilterra in Africa per il lavoro del padre, uno zoologo. La sua vita cambia quando nel loro allevamento nasce Charlie, un rarissimo esemplare di leone bianco: – nel corso degli anni, crescendo insieme, nasce un’amicizia molto forte tra la ragazzina e il felino. A ...

Lopinionista : I programmi in tv oggi, 25 luglio 2022: film e attualità - AryannaAryel : RT @De51Fra: @rodolfocorrenti @PMurroccu Rizzo è con Toscano. A me risulta che Paragone, sbagliando, voleva andare da solo. Se non è così m… - De51Fra : @rodolfocorrenti @PMurroccu Rizzo è con Toscano. A me risulta che Paragone, sbagliando, voleva andare da solo. Se n… - GianLuigiDiana4 : @Kettelodicoaffa Purtroppo oggi i programmi valgono il giusto. Le persone contano. E possiamo farci un'idea guard… - Davjd_S : @borghi_claudio @evelynbani @paolatommasi Brunetta era un intralcio, ora è finalmente passato dall'altra parte e og… -