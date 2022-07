Giulia Stabile nel mirino di Teo Mammuccari: "Neanche le mucche lo fanno..." (Di lunedì 25 luglio 2022) Giulia Stabile è comparsa nelle storie di Instagram di Teo Mammuccari: il conduttore ha commentato la ballerina nei camerini degli studi Elios a pochi minuti dall'inizio delle registrazioni di Tu Si Que Vales. Giulia Stabile nelle storie di Mammuccari Sono riprese da poco le registrazioni per la nuova edizione di Tu Si Que Vales che andrà in onda su Canale 5 il prossimo settembre. Squadra vincente, non si cambia. Dopo il record di ascolti della scorsa stagione, i giudici del talent saranno ancora una volta Maria de Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari. Per la giuria popolare invece, il ciclone Sabrina Ferilli. Il bancone dei presentatori invece, sarà occupato da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e la ballerina Giulia ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 25 luglio 2022)è comparsa nelle storie di Instagram di Teo: il conduttore ha commentato la ballerina nei camerini degli studi Elios a pochi minuti dall'inizio delle registrazioni di Tu Si Que Vales.nelle storie diSono riprese da poco le registrazioni per la nuova edizione di Tu Si Que Vales che andrà in onda su Canale 5 il prossimo settembre. Squadra vincente, non si cambia. Dopo il record di ascolti della scorsa stagione, i giudici del talent saranno ancora una volta Maria de Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo. Per la giuria popolare invece, il ciclone Sabrina Ferilli. Il bancone dei presentatori invece, sarà occupato da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e la ballerina...

quisoloperamici : RT @pergliamicialee: carola puddu e giulia stabile ?? #carolapuddu #giuliastabile @alorac_22 @giuliast4bile - mannaggiaaa : GIULIA STABILE IN ETRO LA MIA COSA PREFERITA - Marcy39512685 : RT @artofsangiulia: seguo Teo su ig da quando ho ig e che io ricordi non ha MAI fatto diciassette stories consecutive (forse neanche in un… - vipdietroloshow : Sangiovanni e Giulia Stabile insieme ai fan!!!??#Sangiovanni #GiuliaStabile #fan #amici20 #sangiulia #coppia… - Lucia9864210120 : RT @eccallaa__: giulia stabile non deve mai abbandonare il suo accento romano giulia basta lasciarti influenzare dal vicentino tu mi devi n… -