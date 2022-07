Fiorentina Kumbulla | l’albanese un’idea per la difesa | le ultime

(Di lunedì 25 luglio 2022) Lasi starebbe cautelando in caso di partenza di Milenkovic: alla Viola piacedella Roma Lapotrebbe salutare Milenkovic in questa sessione di mercato. Inter e Juve ci starebbero pensando anche se al momento non ci sarebbero stati ulteriori movimenti in tal senso. Secondo quanto riportato da Il Tirreno, i Viola si starebbero comunque cautelando e avrebbero messo nel mirinodella Roma, ma arriverà soltanto dovesse partire il serbo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

