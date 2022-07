Festa del lupo, i Biancoverdi Insuperabili: “Grazie Dell’Anno e Criscitiello” (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl gruppo soci, amici e simpatizzanti dell’Associazione Biancoverdi Insuperabili presieduta dalla Presidentessa Emilia Di Blasi, ringrazia il Presidente dell’”Associazione Per La Storia” Mario Dell’Anno oltre che la società e proprietà dell’U.S. Avellino., per l’invito ricevuto in occasione della Festa del lupo tenutasi Sabato sera 23 Luglio allo stadio Partenio Lombardi di Avellino, a cui il gruppo con emozione ha preso parte. Inoltre si ringrazia per il nobile gesto che nessuno si aspettava il giornalista Michele Criscitiello, che accompagnato da Cameramen e Fotografi che hanno immortalato il momento facendo sentire gli amici Insuperabili dei veri Vip appassionati del calcio, ha donato un pallone del magico lupo alla ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl gruppo soci, amici e simpatizzanti dell’Associazionepresieduta dalla Presidentessa Emilia Di Blasi, ringrazia il Presidente dell’”Associazione Per La Storia” Mariooltre che la società e proprietà dell’U.S. Avellino., per l’invito ricevuto in occasione delladeltenutasi Sabato sera 23 Luglio allo stadio Partenio Lombardi di Avellino, a cui il gruppo con emozione ha preso parte. Inoltre si ringrazia per il nobile gesto che nessuno si aspettava il giornalista Michele, che accompagnato da Cameramen e Fotografi che hanno immortalato il momento facendo sentire gli amicidei veri Vip appassionati del calcio, ha donato un pallone del magicoalla ...

