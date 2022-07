Elezioni: La Russa, "Fango su di noi". Renzi pronto a correre da solo, con Calenda intesa su Draghi (Di lunedì 25 luglio 2022) Ignazio La Russa definisce «solo Fango» l’articolo del New York Times che, parlando di Fratelli d’Italia, etichettava come "evento sismico" l’ipotesi che «un partito di estrema destra arrivi alla... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 25 luglio 2022) Ignazio Ladefinisce «» l’articolo del New York Times che, parlando di Fratelli d’Italia, etichettava come "evento sismico" l’ipotesi che «un partito di estrema destra arrivi alla...

christianrocca : Articolo scritto il giorno prima dell’invasione russa dell’Ucraina. Si chiude il cerchio. Putin ha invaso anche… - PensieroNo : RT @ImolaOggi: Gli argomenti del #Pd per vincere le elezioni ?? Letta: “Non ho dubbi che mercoledì sera all’ambasciata russa si sia brindato… - JozeJechich_JJ : Area Mariupol ragazzini della Yunarmjia ruSSa inquadrati come quelli della Hitlerjugend La società che vi aspetta… - Gigionda : RT @ultimenotizie: 'Non ho dubbi che all'ambasciata russa si sia festeggiato a caviale e che #Putin abbia avuto la più grande soddisfazione… - Vincenz63735391 : Mezz'ora in più, “ambienti noti”. Ignazio La Russa svela la regia dietro gli attacchi a Giorgia Meloni -