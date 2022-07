Elezioni 2022, Gelmini a Calenda: “Io ci sono, vediamoci” (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – “Ho letto il manifesto di Azione. Europeismo e atlantismo, infrastrutture, Pnrr, industria 4.0, revisione del reddito di cittadinanza. È l’agenda Draghi ed è quello che serve all’Italia. Carlo Calenda io ci sono, vediamoci”. Lo ha scritto su Twitter Maria Stella Gelmini. Alla ministra, ormai ex Forza Italia, ha subito replicato il leader di Azione sempre via Twitter: “Con grande piacere”. Oggi Calenda ha presentato il Patto repubblicano di Azione e +Europa. “Non è aperto a chi ha fatto cadere Draghi, contiene tutti i punti su cui Lega e 5 stelle hanno fatto cadere Draghi. Azione è nata con l’obiettivo di cancellare politicamente i 5 stelle, quindi no a chi ha fatto cadere Draghi e non condivide questo programma” ha scandito, precisando: “Condividiamo i principi dell’agenda Draghi. Ma ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – “Ho letto il manifesto di Azione. Europeismo e atlantismo, infrastrutture, Pnrr, industria 4.0, revisione del reddito di cittadinanza. È l’agenda Draghi ed è quello che serve all’Italia. Carloio ci”. Lo ha scritto su Twitter Maria Stella. Alla ministra, ormai ex Forza Italia, ha subito replicato il leader di Azione sempre via Twitter: “Con grande piacere”. Oggiha presentato il Patto repubblicano di Azione e +Europa. “Non è aperto a chi ha fatto cadere Draghi, contiene tutti i punti su cui Lega e 5 stelle hanno fatto cadere Draghi. Azione è nata con l’obiettivo di cancellare politicamente i 5 stelle, quindi no a chi ha fatto cadere Draghi e non condivide questo programma” ha scandito, precisando: “Condividiamo i principi dell’agenda Draghi. Ma ...

