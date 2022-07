Conduttore tv condannato | “Arrotondava vendendo droga Gbl”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMilano – Ciro Di Maio ha seguito “il percorso insano di un tossicodipendente in stadio avanzato”, che “a lungo andare crea una situazione economica difficile” e di conseguenza ha cercato “di ‘arrotondare’ con la cessione parziale” di, anche se “una parte considerevole” era “destinata all’uso personale”. Lo scrive il giudice di Milano Paolo Guidi nelle motivazioni della sentenza con cui, il 7 luglio, haa 1 anno e 4 mesi e ad una multa di circa 3400 euro l’extv e attore arrestato il 24 agosto 2021 per detenzione ai fini di spaccio, per essersi fatto spedire dall’Olanda a casa, in zona Loreto, un litro di Gbl, liquido incolore conosciuto come ‘dello stupro’. Per il Tribunale le chat acquisite nell’indagine della Squadra mobile, coordinata dal pm Leonardo ...