Clamorosa idea di mercato della Salernitana: Iervolino vuole Mertens (Di lunedì 25 luglio 2022) Il futuro di Dries Mertens non sarà più a Napoli: il presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato la separazione tra l'attaccante belga e il club azzurro. La storia d'amore tra Ciro e la città partenopea è terminata dopo nove lunghi anni, 148 gol e quasi 400 presenze : i tifosi ancora non riescono a digerire questo addio e salutare il miglior marcatore della storia del Napoli. Ma c'è un risvolto a sorpresa per il futuro del belga: Mertens potrebbe restare in Serie A. E non si parla della Lazio. Dries Mertens (FOTO – Getty Images) L'edizione online de La Repubblica lancia una Clamorosa indiscrezione di mercato: la Salernitana starebbe facendo veramente sul serio per Mertens. Il club granata, sempre secondo quanto riportato da La Repubblica, avrebbe messo sul piatto un'offerta importante per convincere il belga a restare in Italia.

