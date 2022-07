Chiellini e la sorpresa alla Juve (Di lunedì 25 luglio 2022) Giorgio Chiellini visita il centro d'allenamento della Juventus nella tournée americana e saluta i suoi ex compagni di ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 25 luglio 2022) Giorgiovisita il centro d'allenamento dellantus nella tournée americana e saluta i suoi ex compagni di ...

Fprime86 : RT @tuttosport: #Juve, sorpresa #Chiellini in allenamento a #LosAngeles ?? - FlashJ18 : RT @tuttosport: #Juve, sorpresa #Chiellini in allenamento a #LosAngeles ?? - tuttosport : #Juve, sorpresa #Chiellini in allenamento a #LosAngeles ?? - infoitsport : Juventus, Chiellini fa visita a sorpresa alla squadra in ritiro negli USA - sportli26181512 : Juventus, Chiellini fa visita a sorpresa alla squadra in ritiro negli USA: foto: Visita a sorpresa nel ritiro di Lo… -