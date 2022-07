Calciomercato Napoli: per l’attacco piace Depay (Di lunedì 25 luglio 2022) Calciomercato Napoli: dalla Spagna voci che vogliono gli azzurri tra i club interessati a Depay del Barcellona Il Napoli è sulle tracce di Memphis Depay. L’attaccante olandese non rientra nei piani del Barcellona di Xavi, che stanno cercando di trovargli una sistemazione. I napoletani, secondo quanto riportato da As, sono tra i club interessati all’olandese, ma in Italia c’è la concorrenza della Juve e del Milan, oltre che quella internazionale di Lione e Tottenham. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 luglio 2022): dalla Spagna voci che vogliono gli azzurri tra i club interessati adel Barcellona Ilè sulle tracce di Memphis. L’attaccante olandese non rientra nei piani del Barcellona di Xavi, che stanno cercando di trovargli una sistemazione. I napoletani, secondo quanto riportato da As, sono tra i club interessati all’olandese, ma in Italia c’è la concorrenza della Juve e del Milan, oltre che quella internazionale di Lione e Tottenham. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato | Il @sscnapoli vuole #Raspadori, che ha già detto di sì. Il @SassuoloUS non vuole cedere. La situaz… - DiMarzio : #Napoli, su #Neto c'è anche il #Fulham - calciomercatoit : ? ESCLUSIVO | #Zielinski rifiuta il #WestHam: nuovo ruolo nel #Napoli 2.0 di #Spalletti ? ?? #CMITmercato via… - BondolaSmarsa : NAPOLI in chiusura su SIMEONE e BARÁK. Improbabile la cessione di FARAONI? Guardiamo com'è andata per CAPRARI e LAZ… - Smarso : NAPOLI in chiusura su SIMEONE e BARÁK. Improbabile la cessione di FARAONI? Guardiamo com'è andata per CAPRARI e LAZ… -