Basket, i Boston Celtics fanno sul serio per Kevin Durant: proposto in cambio Jaylen Brown, no dei Nets (Di lunedì 25 luglio 2022) Forse parlare di caccia all'uomo potrebbe essere esagerato, ma quanto sta accadendo nel mercato della NBA riguardo a Kevin Durant non va molto lontano dall'espressione utilizzata in precedenza. La stella dei Brooklyn Nets, che ha affermato di voler tentare, se possibile, una nuova avventura, sarà una delle chiavi del mercato estivo statunitense. Numerose squadre stanno cercando di formulare un'offerta che possa convincere i Nets a privarsi di Durant, il che non sarà facile, ma non impossibile. La sensazione è che si verrà a creare una vera e propria asta, con Brooklyn che potrà scegliere tra varie offerte che arriveranno per ingaggiare il proprio giocatore. Le preferenze di Durant sembrerebbero portare verso Phoenix e Miami, ma chi sta facendo sul serio per cercare di ...

