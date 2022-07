Anche Senna e Schumi facevano errori - Sport - quotidiano.net (Di lunedì 25 luglio 2022) Leo Turrini So bene che si tratta di del magra consolazione, per i miei amici ferraristi. Eppure, la storia dell'automobilismo è piena di errori commessi da grandi campioni. L'autogol firmato ieri da ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Leo Turrini So bene che si tratta di del magra consolazione, per i miei amici ferraristi. Eppure, la storia dell'automobilismo è piena dicommessi da grandi campioni. L'autogol firmato ieri da ...

vero031201 : @CarraroMartina E sono totalmente d'accordo su Senna, ma anche se le circostanze erano diverse è stato un grandissi… - Stefano07382668 : *Non prendiamocela con Leclerc, capitò anche a Senna. (A Montecarlo). Certo che però ne vinci pochi di mondiali cos… - brov84 : Forza ragazzo, la misura di un campione sta nel reagire alla grande nelle sconfitte. Sbagliava anche Senna. Daghe… - lucananni1010 : @nicofarella @mara_sangiorgio Altro che Hamilton, uno che ha sempre una scusa pronta, grande Charles, anche Senna s… - Federosa96 : @CarloOlginati Ma smettila. Non fosse per i disastri di affidabilità e muretto, sarebbe lì a giocarsi il mondiale.… -