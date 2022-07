(Di lunedì 25 luglio 2022) Un exdidi Maria De Filippi si èin Giurisprudenza con il massimo dei voti. Ad annunciare a mezzo social il traguardo raggiunto è stato Valerio Scanu, che alcuni mesi fa rivelò di essersi iscritto alla facoltà di legge con l’intento di diventare presto un avvocato. Valerio si è appassionato al diritto dopo una questione giudiziaria che lo ha coinvolto in prima persona. Il ragazzo fu infatti denunciato per diffamazione. La vicenda, che si concluse con l’archiviazione, ha permesso a Valerio ad avvicinarsi al mondo del diritto tanto da decidere, nel 2018, di iniziare l’Università. Oggi Scanu ha così potuto indossare la così tanto desiderata corona d’alloro tra la gioia e la commozione die parenti. Sui social il cantante ha postato una sua foto e la dedica della sua tesi di laurea: A babbo ...

IsaeChia : #Amici, un ex vincitore del talent si è laureato con 110 e lode! Oggi la discussione della tesi che gli ha permess… - giadagarozzo : vabbè un bacio dal vincitore di Amici?? sono passati più di 2 mesi e ancora rodete, mi spiace per voi… - pam20072499 : RT @CiroToti: Il vincitore del premio è @KingFilly66 . Congratulazioni ,ha vinto chi ha più amici ? - CiroToti : Il vincitore del premio è @KingFilly66 . Congratulazioni ,ha vinto chi ha più amici ? - bispace_ : RT @opsxyou: perché dovrebbero vietare gli stadi a ultimo??ammo stai tutt frustat.comunque streamma luigi strangis vincitore di amici 21 ci… -

Fortementein.com

Tanti auguri Valerio Scanu! Il cantante diventato famoso prima grazie addi Maria De Filippi e poi con la vittoria al Festival di Sanremo nel 2010 si è laureato. L'...l'esistenza deldel ...... la scaletta e i cantanti sul palco Gli ospiti della quarta punta del TIM Summer Hits 2022 sono: Aka7even (ex concorrente didi Maria De Filippi 2020 ), Michele Bravi (della settima ... Amici, vi ricordate Sergio Sylvestre Meritava una fine migliore Un ex vincitore di Amici di Maria De Filippi si è laureato in giurisprudenza con il massimo dei voti. Ad annunciare a mezzo social il trag ...In queste ore Tommaso Stanzani, noto ballerino dell’edizione numero 20 di Amici di Maria De Filippi, sta vivendo un grave lutto. A ...